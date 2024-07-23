Спикер Путина, комментируя намерение ЕС передать Украине прибыль от замороженных российских активов, обвинил государства-члены Европейского Союза в воровстве денег, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь диктатора пожаловался на то, что «сложно придумать что-то худшее», чем потратить доходы от замороженных активов государства-террориста на приобретение оружия для ВСУ.

Представитель АП РФ заявил, что такие действия Евросоюза являются «прямым нарушением международного права» и «пренебрежением права собственности», подчеркнув, что Москва не оставит их без ответа.

Чиновник добавил, что российское руководство намерено организовать юридическое преследование людей, которые принимают или выполняют решение о конфискации активов страны-агрессора.

Напомним, в Минобороны Украины рассказали, на что будет потрачен первый транш от доходов от активов России.