Официальный представитель МИД КНР на брифинге сообщила, что на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства Украины в Пекине министр иностранных дел Китая Ван И будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам пресс-секретаря ведомства, китайское руководство не изменит свою позицию в этом вопросе. Также Пекин будет искать реальные шаги мирного урегулирования «кризиса» в Украине с помощью политических методов.

В то же время дипломат не вспомнила о том, что войска Российской Федерации нарушили территориальную целостность соседнего государства, поэтому армия Путина должна покинуть украинскую территорию.

С начала полномасштабной войны Китай не заявляет о необходимости деоккупации территорий, как об обязательном условии завершения войны, предлагая свои «мирные планы» для окончания боевых действий.

Напомним, в Госдепе США рассказали, какую роль КНР может сыграть в завершении агрессии РФ против Украины.