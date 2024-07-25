Глава правительства ФРГ во время гражданского диалога в немецком городе Саарбрюккен рассказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин ради захвата дополнительных квадратных метров территории соседнего государства не только убивает его граждан, но и отправляет на смерть сотни тысяч бойцов своей оккупационной армии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание DW.

Канцлер сообщил, что, по данным Германии, войска страны-агрессора потеряли на войне в Украине 350 000 захватчиков – бойцы были либо убиты, либо получили тяжелые ранения. Представитель Берлина уточнил, что точное количество потерь «второй армии мира» неизвестно.

При этом политик добавил, что эта цифра ежедневно растет на 1000 и более оккупантов.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британскому изданию высказался о потерях войск государства-террориста.