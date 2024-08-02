Хорватское издание Vecernji list пишет, что Загреб в рамках долгосрочного плана развития своей армии до 2028 года решил обновить оружие и технику. В частности, власти намерены закупить много танков, БМП, установок ПВО и САУ.

Журналисты пишут, что в апреле в страну прибыли первые 6 из 12 истребителей Rafale, через год Хорватия полностью укомплектует эскадрилью, информирует «НБН».

СМИ отмечает, что соответствующие закупки являются для страны историческими, так как она впервые инвестировала в оборонные нужды 1,2 миллиарда евро. В результате модернизации ВС Хорватии Загреб может передать Украине устаревшую бронетехнику российского и югославского производства.

Ранее журналисты заявили, что власти Греции намерены продать США истребители F-16, чтобы Вашингтон передал многоцелевые самолеты Украине.