Европейская комиссия сообщила, что на хорватском трубопроводе JANAF Adriatic есть свободные мощности, чтобы осуществлять транзит нефти, которая поступает не из РФ, в Венгрию и Словакию. В Будапеште отреагировали на предложение Брюсселя, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства назвал Хорватию «ненадежной» страной для передачи «черного золота». Министр пожаловался, что цена транзита увеличилась впятеро по сравнению со средними рыночными значениями с начала полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, из-за этого MOL не может использовать долгосрочные транспортные мощности.

Также причиной для отказа от транзита нефти в Венгрию и Словакию через Хорватию дипломат назвал отсутствие инвестиций для увеличения пропускной способности трубопровода JANAF Adriatic. Сийярто добавил, что приведенная информация о максимальной пропускной способности «никогда никем не была подтверждена».

Напомним, в МИД Украины назвали условие для начала консультаций с Будапештом и Братиславой из-за скандала с нефтью РФ.