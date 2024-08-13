Кирби в ходе брифинга напомнил о том, что Иран и ливанские террористы «Хезболлы» обещали отомстить Израилю за убийство лидера палестинских боевиков ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шукра, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Американский чиновник назвал и вероятное время нападения на Израиль – у Байдена считают, что это может произойти уже на этой неделе. Представитель Белого дома отметил, что это может быть серия массированных атак, поэтому за последние несколько дней Штаты усилили свои силы и средства на Ближнем Востоке.

Напомним, что США в воскресенье объявили о намерении разместить атомную подлодку USS Georgia с управляемыми ракетами в регионе на фоне возможной агрессии со стороны Ирана. В то же время власти Франции, ФРГ и Британии поддержали усилия Штатов, Египта и Катара по достижению мира в регионе, призвав немедленно договориться о прекращении огня в Газе.

Как сообщалось, Кирби объяснил риски военного сотрудничества РФ и Северной Кореи.