Как информирует «НБН», ссылаясь на материал «Интерфакс-Украина», глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр раскрыл впечатляющие цифры, касающиеся численности личного состава армия оборонного блока, находящихся в готовности отразить возможную агрессию РФ против ЕС.

По словам Бауэра, впервые со времен «холодной войны», блоку НАТО пришлось реализовать комплексные оборонны планы, сейчас активно тестирующиеся и совершенствующиеся силами Альянса. В частности, не менее 500 000 военнослужащих приведено в состоянии повышенной боеготовности. Кроме того, сформирована новая база противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше, что стало очередным шагом к усилению НАТО.

Впрочем, адмирал подчеркнул, что хотя тревожная картина агрессивного поведения со стороны РФ заметна, но:

Сейчас вероятность неизбежного военного нападения на кого-либо из союзников по НАТО, включая Польшу или страны Балтии, невелика.

Ранее мы писали о том, что экс-военачальник НАТО прогнозировал, сколько еще РФ сможет выдерживать огромные потери «живой силы».