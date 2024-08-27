Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на BBC

Инцидент произошел когда группа, состоящая из 23 человек, посещала ледяную пещеру. Во время тура обрушился массив льда, в результате чего мужчина погиб на месте. Его спутница, также гражданка США, получила ранения и была госпитализирована. Врачи утверждают, что ее жизнь вне опасности.

Спасательные службы, получившие сообщение о ЧП около 15:00, немедленно приступили к поискам. Спасатели всю ночь и следующий день вручную разбирали лед в надежде найти еще двоих человек, которые, как предполагалось, могли оказаться в ловушке. Однако после того, как весь лед был очищен, стало ясно, что других пострадавших нет. Поиски были прекращены.

Операция по спасению стала крупнейшей в этом регионе за последнее время, в ней приняли участие более 200 человек. Важную помощь оказали туристы, находившиеся поблизости, предоставившие спасателям еду и место для отдыха. Полиция отметила, что данные о количестве участников тура были изначально неверными, что создало путаницу.

Исландские власти заявили, что подобные экскурсии, несмотря на риск, продолжаются почти круглый год под руководством опытных гидов. Ситуация на леднике непредсказуема, и даже при соблюдении всех мер предосторожности всегда остается элемент риска. Ледяные пещеры Брейдамеркурйёкюдля — популярное место среди туристов, несмотря на связанные с ними опасности.

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