Глава правительства Германии в большом интервью ZDF высказался об участии представителей страны-агрессора во втором Глобальном саммите мира. По словам канцлера, он поддерживает предоставление приглашения РФ, информирует «НБН».

Политик подчеркнул, что с этим соглашается и украинский лидер Владимир Зеленский. Шольц убежден, что сейчас наступил момент, когда должен обсуждаться вопрос, как завершить войну как можно скорее и достичь мира.

Также канцлер ФРГ добавил, что у него был «конфиденциальный разговор» с главой Украины и между ними сложились хорошие отношения.

Напомним, что в июле в Министерстве иностранных дел Украины высказались об участии россиян в следующем Глобальном саммите мира. Спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий объяснил, в чем заключается вопрос присоединения представителей Москвы к конференции.