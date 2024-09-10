Главный прокурор МУС, комментируя отказ руководства Монголии задержать лидера россиян во время его официального визита в страну, рассказал, что предпримет суд в связи с невыполнением его требований Улан-Батором, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, Римский статут предусматривает процедуру для работы с государствами, которые не сотрудничают с МУС. В случае игнорирования ордера на арест состоится заседание с участием представителей всех стран-членов, на котором будет принято решение.

В свою очередь украинский генпрокурор Андрей Костин сообщил, что Киев работает с партнерами относительно того, чтобы государство, которое отказалось арестовать Путина по требованию МУС, ощутило последствия своих действий.

Ранее в Евросоюзе прокомментировали визит главы Кремля в Монголию.