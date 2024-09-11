Во вторник, 10 сентября, Харрис и Трамп в Филадельфии впервые встретились на дебатах, которые транслировал американский канал ABC News. Дискуссия политиков длилась более 90 минут, информирует «НБН».

В ходе публичной дискуссии экс-глава США повторил свои заявления о том, что, если бы он возглавлял Штаты, РФ якобы не напала на Украину. Трамп утверждал, что хочет прекращения войны и спасения жизней людей.

Бывший американский лидер не смог по просьбе модератора раскрыть свой «мирный план» по завершению боевых действий, повторив, что он бы позвонил Путину и Зеленскому, после чего война якобы закончилась бы.

В ответ на это кандидат в президенты США от Демократической партии обвинила оппонента в том, что он заигрывает с диктаторами. Харрис заявила, что экс-глава Белого дома «сдался бы за 24 часа», а российский лидер сидел бы в Киеве и думал о вторжении в Польшу.

Политик отметила, что союзники Штатов в Европе и НАТО благодарны американцам за то, что Трамп уже не занимает президентское кресло. По ее словам, нужно понимать важность того, что Вашингтон вместе с Альянсом делает для помощи Украине.

Соперница бывшего главы белого дома добавила, что ее оппонент думает, что он дружит с кремлевским диктатором, однако Путин «съел бы его на обед».

Как сообщалось, американское издание раскрыло причину непростых отношений Зеленского и Харрис.