Руководитель оборонного ведомства в ходе выступления в Берлине заявил о допустимости применения украинской армией западного оружия для нанесения ударов вглубь страны-агрессора. Он подчеркнул, что такие действия не запрещены международным правом.

При этом чиновник добавил, что соответствующее решение будет приниматься союзниками, которые поставляют Украине дальнобойное оружие, информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Министр предположил, что Вашингтон и Лондон могут быть на грани снятия запрета на применение Силами обороны переданного ими оружия для обстрелов объектов по всей территории страны-агрессора. Писториус подчеркнул, что союзники свободны в своих решениях.

Говоря о возможной реакции Кремля на соответствующий шаг Запада, глава Минобороны отметил, что угрозы российского диктатора Владимира Путина – это всего лишь угрозы.

Напомним, СМИ узнали, когда Вашингтон и Лондон могут отменить запрет на нанесение ударов их оружием вглубь российской территории.