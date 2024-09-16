В воскресенье, 15 сентября, возле гольф-клуба Трампа произошла стрельба, полиция задержала подозреваемого. Кандидат в президенты США от демократов отреагировала сообщения о возможном покушении на своего оппонента, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Политик рассказала, что она глубоко встревожена из-за инцидента во Флориде. Вице-президент Штатов отметила, что пока собираются факты о возможном покушении, она ясно заявляет, что политическое насилие недопустимо. Харрис подчеркнула, что нужно работать над тем, чтобы это преступление не спровоцировало дальнейшее насилие.

Соратница Байдена поблагодарила Секретную службу и правоохранительные органы Штатов за их работу, добавив, что бывший американский лидер находится в безопасности.

Напомним, что Секретная служба задержала подозреваемого в возможном покушении на бывшего главу Белого дома – Райана Рута. Журналисты выяснили, что 58-летний американец поддерживал Украину и призывал уничтожить Кремль.