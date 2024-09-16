Полиция задержала стрелявшего возле гольф-клуба Трампа – 58-летнего американца Райана Уэсли Рута. Как пишет агентство Associated Press, подозреваемый в попытке покушения на республиканца публично поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения и посетил страну в 2022 году, информирует «НБН».

Фото – Ryan Routh / Facebook

Журналисты обратили внимание на публикации Рута в соцсетях – мужчина обнародовал фотографии и видео с Майдана Независимости в Киеве, заявлял о готовности погибнуть в бою и утверждал, что «Кремль нужно сжечь дотла». Помимо этого, американец имел веб-сайт, на котором пытался собирать деньги и призывал иностранцев присоединиться к борьбе с российскими захватчиками на стороне Украины.

Еще в 2020 году задержанный поддерживал Трампа, однако в последние годы его риторика в Сети в адрес политика изменилась. Рут начал критиковать экс-главу Белого дома, выражая поддержку Джо Байдену и Камале Харрис.

Напомним, что в июле было совершено покушение на Трампа. Тогда американский лидер Джо Байден обратился к соотечественникам, призвав их не устраивать из политики «поле для убийств».