Руководитель польского внешнеполитического ведомства в интервью изданию «Европейская правда» прокомментировал сообщения в СМИ о том, что его страна не выделила средства на закупку боеприпасов для ВСУ, которой занимается Чехия, информирует «НБН».

Дипломат подтвердил информацию журналистов, заявив, что так происходит из-за временных формальных препятствий. По его словам, у Варшавы есть «политическое решение» выделить 50 миллионов евро в этом году и такую же сумму в следующем. Однако, как объяснил министр, возникли правовые и административные вопросы, связанные с госагентством стратегических резервов.

Сикорский добавил, что его ведомство выполнило свою часть работы и выразил надежду на то, что его коллеги из иностранных государств также обязательно все сделают.

Напомним, польское издание Gazeta Wyborcza сообщила, что среди всех стран, которые присоединились к чешской инициативе по закупке снарядов для Сил обороны Украины, Польша единственная не передала средства. Журналисты выяснили, как это влияет на план Праги по обеспечению защитников боеприпасами.