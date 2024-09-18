Спикер Путина прокомментировал заявление армянского премьер-министра о решении Еревана заморозить членство в ОДКБ и его обвинения в адрес организации. Песков сообщил, что в Москве категорически не согласны с позицией главы правительства, информирует «НБН» со ссылкой на российское издание «Коммерсант».

По словам пресс-секретаря российского лидера, от ОДКБ, которая фактически контролируется страной-агрессором, «не исходит никакой угрозы». Чиновник утверждает, что организация якобы стоит на страже суверенитета стран-членов.

Соратник Путина добавил, что российские власти будут «терпеливо доводить» свою позицию до армянского руководства.

Напомним, что глава правительства Армении сообщил, что Ереван не получил ответы на множество вопросов по ОДКБ, обвинив организацию в создании угроз для безопасности его государства. Премьер также не исключил, что Ереван возьмет курс на интеграцию в Евросоюз. Политик сделал соответствующие заявления после того, как в Армении предотвратили вооруженный переворот.