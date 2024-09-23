Z-паблики и российские СМИ пишут, что в Омске двое школьников проникли на территорию войсковой части ВКС РФ. Юные россияне сожгли многоцелевой вертолет Ми-8, информирует «НБН».

Сообщается, что якобы неизвестные пообещали детям за уничтожение «птички» российских оккупантов вознаграждение в размере 20 000 долларов. Однако после осуществления «диверсии» школьниками вербовщики удалили переписку и занесли их в черный список. Вскоре поджигателей задержали правоохранители.

В Сети также опубликовали фотографию сожженного многоцелевого вертолета и видео со школьниками, которых обвиняют в совершении преступления.

Фото – t.me/RVvoenkor

Фото – t.me/RVvoenkor

Отметим, что это не единственный случай сожжения Ми-8 детьми. В ночь на 11 сентября в Ноябрьске два школьника сожгли такую же «птичку» на территории аэропорта, от вертолета остался только хвост. Юные россияне согласились ликвидировать технику ВС РФ за денежное вознаграждение.