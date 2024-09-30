Хорватский премьер-министр в интервью агентству Bloomberg заявил, что именно глава Кремля стал главной причиной расширения ЕС. По словам политика, после начала полномасштабной войны в Украине европейские столицы стали более открытыми для расширения организации, информирует «НБН».

Представитель Загреба отметил, что российский диктатор больше всего способствует вступлению Украины в Евросоюз, также начали переговоры о членстве Молдова, Босния и Герцеговина. Кроме того, еще 5 государств на Западных Балканах находятся на разных стадиях интеграции в ЕС.

Глава правительства считает, что в ближайшие 5 лет будет интересно увидеть, как каждая из этих стран выполнит критерии, чтобы стать членом организации. Пленкович добавил, что Хорватия всегда готова поддержать прогресс ее соседей.

Как сообщалось, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова к сдерживанию российской агрессии в Европе.