Немецкая газета Die Zeit заявила, что глава правительства ФРГ намерен позвонить лидеру россиян. Провести переговоры с кремлевским диктатором он хочет в следующем месяце накануне саммита стран «Большой двадцатки», информирует «НБН».

Шольц в ноябре впервые за почти два года выйдет на связь с Путиным. Кроме того, если канцлер решится на звонок в Кремль, он станет первым лидером из наиболее активно поддерживающих украинцев государств, который возобновил прямой контакт с главой государства-террориста.

Журналисты напомнили, что последние телефонные переговоры главы немецкого правительства с кремлевским диктатором состоялся в декабре 2022 года.

Напомним, в начале сентября спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что канцлер без колебаний позвонит лидеру россиян, если сочтет момент подходящим.

Как сообщалось, Шольц настаивает на участии представителей Москвы в Глобальном саммите мира.