На днях глава Еврокомиссии подвергла венгерского премьера жесткой критике за его пророссийскую позицию и обвинила политика в неспособности поддержать Украину.

Представитель Будапешта назвал такие действия Урсулы фон дер Ляйен «попыткой распятия», «нападением» и «политической поркой», пишет «НБН» со ссылкой на издание Politico.

Орбан утверждает, что президент ЕК и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер «открыто заявили» о намерении свергнуть правительство в его стране. По его словам, европейские политики якобы даже нашли ему замену – лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра или депутата Европарламента Клару Добрев.

Отметим, что в Евросоюзе главу правительства Венгрии критикуют не впервые. Ранее СМИ писали о том, что депутаты Европарламента требовали лишить Будапешт права голоса из-за поездок политика в Россию и Китай. Выражал недовольство «миротворческой миссией» Орбана и глава Европейского Совета Шарль Мишель.