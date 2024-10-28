Генсек Североатлантического Альянса в ходе брифинга подтвердил, что военнослужащие КНДР вовлечены в войну РФ против Украины. Северокорейские солдаты переброшены в Курскую область, информирует «НБН».

По его словам, Пхеньян отправил своих бойцов в Российскую Федерацию, и Москва отправила их на территорию приграничного региона, где проводят операцию Силы обороны Украины. Рютте подчеркнул, что такой шаг властей КНДР подчеркивает длительное участие Северной Кореи в поддержке вооруженной агрессии россиян и является эскалацией.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Пхеньян и Москва нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, призвав их немедленно остановить соответствующие действия. Политик отметил, что военное сотрудничество РФ и КНДР создает угрозу глобальному миру и безопасности.

В то же время глава Альянса считает, что развертывание северокорейских подразделений на территории страны-агрессора – свидетельство отчаяния кремлевского диктатора, учитывая масштабные потери армии Путина.

Как сообщалось, в МИД Южной Кореи отреагировали на ратификацию Госдумой РФ оборонного соглашения с КНДР.