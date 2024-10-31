Агентство Reuters сообщило, что известно о трех северокорейских генералах, которых Пхеньян вместе со своими солдатами отправил в Российскую Федерацию. Их имена – Ким Ен Бок, Ри Чанг Хо и Син Кум Чхоль, информирует «НБН».

Журналисты цитируют эксперта по руководству КНДР из базирующегося в США Центра Стимсона Майкла Мэддена. По его словам, Ким Ен Бок – командующий войсками спецназначения Северной Кореи, в частности 11-м армейским корпусом («Штурмовой корпус»), который могли отправить в РФ.

Мэдден считает, что Ким Чен Ын мог прислать Москве этого генерала в качестве своего доверенного лица. После развертывания подразделений КНДР в России Ким Ен Бок может передать командование своими военными старшему полковнику или генерал-майору ВС РФ.

Эксперт рассказал, что Син Кум Чхоль – это глава Главного оперативного управления Северной Кореи, возможно именно он будет командовать солдатами КНДР после того, как Ким Ен Бок и Ри Чанг Хо уедут из РФ.

Ри Чанг Хо – генерал-полковник армии Северной Кореи, заместитель главы Генштаба и начальник Главного разведывательного бюро КНДР. Сеул ввел против него санкции, заявив, что военачальник был куратором крупных кибератак на Южную Корею с целью кражи иностранной валюты и технологий.

Напомним, в южнокорейском оборонном ведомстве рассказали, что Пхеньян попросит у Москвы в обмен на отправку военных КНДР в РФ.