Спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт в ходе брифинга сообщил причину задержки поставок западного оружия в Украину. По словам чиновника, проблема заключается не в отсутствии финансирования, а в наличии вооружений.

Об этом пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Представитель Берлина отметил, что немецкие власти регулярно проводят ревизию того, что они могут передать в качестве военной помощи Киеву, призвав союзников делать то же самое. Гебештрайт напомнил, что очередной пакет такой помощи доставили в Украину две недели назад.

Спикер правительства ФРГ напомнил, что Германия приложила большие усилия для предоставления кредита Киеву на 50 миллиардов долларов, поскольку, получив эти средства он сможет решать, какое оружие закупить.

Чиновник также заявил, что не стоит ожидать изменения позиции канцлера Олафа Шольца относительно передачи Украине дальнобойного оружия на фоне отправки КНДР своих войск в Россию.

Напомним, в МИД Польши отреагировали на упреки Зеленского относительно отказа Варшавы передать Украине истребители МиГ-29.