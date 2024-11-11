Агентство Associated Press пишет, что в первый день после принятия присяги главы США Трамп намерен посадить Украину и РФ за стол переговоров, чтобы достичь мирного соглашения, сообщает «НБН».

Журналисты отмечают, что республиканец уже составил список решений на первый день своего президентства. В частности, после инаугурации 20 января новоизбранный американский лидер намерен приступить к урегулированию войны РФ против Украины.

Ранее политик заявлял, что он будет диктатором в первый день своей каденции и не раз говорил о том, что намерен завершить боевые действия на украинской территории за сутки. Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сообщила Fox News, что сразу после возвращения в Белый дом президент США посадит Киев и Москву за стол переговоров.

СМИ отмечает, что, помимо намерения закончить войну за 24 часа, Трамп собирается уволить тысячи федеральных служащих, которые якобы тайно работают против него, отменить политику администрации Джо Байдена по экологии и образованию, а также начать массовую депортацию мигрантов.

Как пишет Politexpert, несмотря на грядущую смены власти в Штатах Байден стремится сохранить поддержку Украины Вашингтоном. Издание раскрыло, какие шаги глава Белого дома будет предпринимать для достижения этой цели.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган высказался о роли администрации Трампа в завершении войны РФ против Украины.