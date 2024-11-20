Спикер Путина прокомментировал информацию западных журналистов о том, что глава Кремля якобы готов обсуждать прекращение огня в Украине и может согласиться на такой сценарий.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «Коммерсант».

По словам чиновника, диктатор ранее заявлял, что Москве не подходят какие-либо варианты «замораживания» боевых действий в Украине и ей важно достичь всех целей так называемой «спецоперации», которые «всем хорошо известны».

В то же время пресс-секретарь лидера россиян добавил, что Путин не раз выражал готовность к контактам и переговорам.

Напомним, агентство Reuters в среду, 20 ноября, ссылаясь на источники, заявило, что глава Кремля готов обсудить с новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом прекращение огня в Украине. Журналисты рассказали, на какие территориальные уступки может согласиться Москва и чего опасается российский диктатор.