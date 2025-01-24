Кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что в случае его избрания на должность главы правительства он продолжит предоставление помощи Украине, а справедливое завершение войны с РФ станет его стратегическим приоритетом, сообщает «НБН» со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По словам лидера партии «ХДС», Украина должна одержать победу над оккупантами и быть свободной в выборе политических и военных альянсов. В то же время государство-террорист не может больше видеть шансы на успешное ведение боевых действия, ведь глава Кремля через несколько лет будет способен бросить вызов НАТО.

Политик не стал высказываться относительно споров вокруг выделения Германией дополнительной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. В то же время Мерц призвав союзников не смотреть на Дональда Трампа, который критикует европейцев за недостаточное финансирование обороны, а выполнять свое «домашнее задание».

Напомним, СМИ заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует выделение дополнительного пакета помощи Украине.