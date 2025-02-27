Американское издание Politico, ссылаясь на источники, заявило, что на встрече с Трампом в Белом доме Макрон не достиг результатов – американский президент не дал никаких четких обещаний по механизму обеспечения безопасности Украины.

Дипломат ЕС рассказал журналистам, что это вызвало беспокойство среди европейских союзников, пишет издание «НБН».

На фоне проведения переговоров Америкой и РФ без участия Киева и Европы, власти Франции и Великобритании пытаются организовать отправку миротворцев в Украину, если будет прекращение огня.

Глава Белого дома заявлял, что Штаты не будут принимать участие в гарантиях безопасности, однако в Европе все же надеются на поддержку Америки в обеспечении сбора разведданных, противовоздушной обороны и военных перевозок. Для этого британский премьер Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский едут в Вашингтон.

Ранее Трамп заявлял, что США заставят Европу дать Украине гарантии безопасности, поскольку она является ближайшим соседом воюющей страны.

Как сообщалось, глава МИД Латвии предупредила, что Путин хочет получить на переговорах то, чего не смог достичь военным путем в Украине.