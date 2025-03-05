Самопровозглашенный президент РБ в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что не знал о планах РФ начать полномасштабную войну против Украины, пишет издание «НБН» со ссылкой на провластный Telegram-канал «Пул Первого».

При этом, белорусский диктатор уточнил, что даже если бы он знал о подготовке россиян к вторжению в соседнюю страну, он не стал бы ее защищать. Нелегитимный глава РБ утверждает, что накануне нападения РФ его государство и Украина якобы были в состоянии экономической войны.

Лукашенко заявил, что Киев раньше, чем США и Европа, «пошел на эскалацию» – ввел санкции против Республики Беларусь, закрыл границы и арестовал товарные вагоны. Также он обвинил Украину в том, что она якобы взяла под стражу 75 граждан РБ, а 3 убила.

Соратник Путина добавил, что в первые дни полномасштабного вторжения он позвонил Зеленскому и предупредил его, что после смены власти в Америке Украина останется без поддержки.

Также в интервью диктатор пригласил лидеров США, Украины и РФ в Минск для проведения мирных переговоров. В Кремле назвали белорусскую столицу «лучшей локацией» для встречи Трампа, Зеленского и Путина.