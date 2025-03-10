В воскресенье, 9 марта, американский лидер в очередной раз начал посягать на Гренландию. Трамп пообещал, что если она будет под протекторатом США, Вашингтон «защитит» жителей самого большого в мире острова и сделает их богатыми.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Журналисты напомнили, что во вторник, 11 марта, гренландцы пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать свое следующее правительство.

Премьер Гренландии отреагировал на слова главы Белого дома, заявив, что высказывания политика были неуважительными с начала его возвращения к власти в США. Эгеде отметил, что подобные заявления американского президента являются контрпродуктивными и отталкивающими от идеи более тесного сотрудничества со Штатами.

Глава правительства Гренландии назвал Трампа «непредсказуемым» и обвинил его в том, что он заставляет людей чувствовать себя неуверенно, учитывая, что мировой порядок шатается на многих фронтах.

Ранее СМИ заявили, что президент США может вывести американские войска из Германии.