Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания The Telegraph, глава Белого дома Дональд Трамп готов передислоцировать американские войска из Германии в определенную страну Восточной Европы.

Как стало известно, Трамп обдумывает вывод около 35 000 военнослужащих из Германии, игнорируя потенциальное осложнение отношений между США и некоторыми государствами Европы.

Источники The Telegraph указывают: нынешний президент США неоднократно подчеркивал — странам Европы необходимо существеннее вкладываться в свои оборонные возможности. Кроме того, Трамп все больше разочаровывается тем, что Евросоюз якобы стремится вступить в войну.

Исходя из слов представителя Совета нацбезопасности Белого дома Брайана Хьюза, Пентагон перманентно рассматривает возможность передислокации американских военных по всему миру, стремясь «наилучшим образом» реагировать на возникновение угроз интересам США.

В издании отмечают — Трамп полагает, что американские войска лучше развернуть в Венгрии (а не Германии), вопреки поддержке Будапештом тесного экономического и политического сотрудничества с Москвой.

Ранее мы писали о том, что в ОПУ отреагировали на угрозу Трампа ввести «широкомасштабные» антироссийские санкции.