Американское издание The Washington Post пишет, что в ходе мирных переговоров Кремль намерен продолжить выдвижение максималистских требований для завершения боевых действий. Это подтверждает европейская разведка, пишет «НБН».

Журналисты раскрыли условия Москвы для окончания войны, которые подготовил для российского руководства неназванный аналитический центр под руководством ФСБ за неделю до переговоров делегаций России и Штатов в Эр-Рияде.

В документе отмечается, что РФ должна работать над ослаблением позиции Америки на переговорах, разжигая напряженность между США и другими государствами.

Среди требований агрессора: территориальные уступки Киева, в частности признание захваченных регионов российскими, создание буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с РФ и демилитаризованной зоны на юге страны. Также Москва требует отказа Европы от размещения миротворческих сил на украинской территории и «полного демонтажа» власти в Киеве.

В материале СМИ отмечается, что Кремль не заинтересован в скорейшем завершении войны и заключение любого долгосрочного соглашения с россиянами по-прежнему опасно.

Ранее западные журналисты сообщили, что Вашингтон получил от Москвы список требований для заключения мирного соглашения по Украине.