В МО РФ заявили, что в ночь на среду, 19 марта, три беспилотника ударили по объекту энергетики в станице Кавказская Краснодарского края, пишет издание «НБН».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что атака произошла через несколько часов после завершения телефонного разговора главы Кремля Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. В министерстве пожаловались, что «киевский режим» устроил «провокацию» с целью срыва мирных инициатив главы Белого дома.

По данным Telegram-канала ASTRA, после прилета БПЛА огонь охватил 1700 квадратных метров территории пункта перевалки нефти «Кавказская», площадь пожара продолжает увеличиваться. К ликвидации возгорания привлекли 227 человек.

Отметим, что после телефонного разговора кремлевского диктатора с президентом Америки ВС РФ ударили по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре, о чем сообщил Владимир Зеленский.

Накануне президент предупредил, что наша страна будет отвечать государству-террористу, если оккупанты атакуют энергетические объекты.