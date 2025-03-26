Международное агентство Reuters, ссылаясь на данные Нацразведки США, пишет, что Китай является главной угрозой для Америки. Пекин способен ударить по стране обычным оружием и поставить под угрозу ее инфраструктуру с помощью кибератак, информирует «НБН».

Кроме того, самый сильный стратегический конкурент Штатов, как назвала разведка КНР, к 2030 году хочет потеснить Америку с позиции самого влиятельного в мире государства в области ИИ.

В отчете ведомства сказано, что китайцы, вероятно, планировали использовать большие языковые модели для создания фейковых новостей, имитации персон и обеспечения работы сетей атак.

Журналисты отмечают, что Китай хочет усилить военное и экономическое давление на Тайвань. Пекин наращивает потенциал страны для захвата и удержания острова, в частности для отражения американского военного вмешательства.

Также, по данным разведки, КНР нацелилась на Гренландию – Пекин хочет получить доступ к природным ресурсам острова и сделать его ключевым стратегическим плацдармом в Арктике.

Как сообщалось, спецпредставитель главы Америки оскандалился заявлениями о Будапештском меморандуме.