Руководитель внешнеполитического ведомства Литвы в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в киеве ответил на вопрос, как Вильнюс оценивает план РФ дестабилизировать или атаковать его государство.

Также Будриса попросили оценить угрозу нападения России на страны Балтии, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По его словам, разведывательное сообщество членов НАТО пришло к выводу, что РФ – реальная прямая военная угроза Альянсу в долгосрочной перспективе. Министр заверил, что Москва годами готовилась к конфронтации с блоком.

Дипломат отметил, что, учитывая намерение Путина доминировать в Европе, необходимо обеспечить сдерживание страны-агрессора, которая останется соседом Литвы, Латвии и Эстонии.

Глава МИД уточнил, что у государств Балтии есть три варианта – война с РФ, угроза России или оккупация. В случае отсутствия сдерживания, начнутся боевые действия, ведь Кремль хочет подчинять соседей.

Напомним, британское издание выяснило, почему западные санкции оставляют РФ силы воевать против Украины.