Как сообщает Forbes, глава Белого дома во время полета из Вашингтона в Майами выразил уверенность в том, что глава Украины и российский лидер готовы заключить мирное соглашение для завершения войны. По его словам, в переговорном процессе якобы есть прогресс.

Президент США отметил, что европейские лидеры не смогли добиться прогресса в отношениях с кремлевским диктатором, однако он сам сможет урегулировать войну, пишет издание «НБН».

Трамп сообщил, что недавно говорил с Зеленским, отметив, что украинский лидер готов заключить мирное соглашение. Глава Белого дома считает, что Путин также готов пойти на этот шаг.

Отметим, СМИ сообщали, что 4 апреля должен состояться телефонный разговор американского президента с главой Кремля. В Москве эту информацию не подтвердили. В то же время западные журналисты пишут, что окружение Трампа не советует ему звонить Путину, пока диктатор не согласится на прекращение огня.

Ранее руководители МИД Франции и Великобритании обвинили лидера россиян срыве переговоров о перемирии, которое предложили США.