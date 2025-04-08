В понедельник, 8 марта, на брифинге представители росСМИ попросили спикера Путина прокомментировать слова украинского лидера о том, что Силы обороны присутствуют не только на территории Курской, но и Белгородской области.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора отказался высказываться относительно захода ВСУ в приграничный регион страны-агрессора, сообщает издание «НБН» со ссылкой на российский Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Чиновник заявил, что это «касается непосредственно деталей спецоперации» и традиционно предложил представителям СМИ адресовать подобные вопросы оборонному ведомству РФ.

Напомним, что о наступлении Сил обороны на Белгородскую область заговорили в Сети еще в прошлом месяце, однако только в понедельник, 7 апреля, глава Украины подтвердил присутствие ВСУ на территории российского приграничного региона.

Как сообщалось, руководители МИД Франции и Великобритании обвинили главу Кремля в срыве переговоров о 30-дневном перемирии.