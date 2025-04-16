Словацкий премьер-министр, который еще в октябре прошлого года заявил о намерении приехать в Москву на 9 мая, заявил, что «никто не может указывать ему», посещать российскую столицу или нет, отвергнув призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас не ехать в РФ.

Пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила Фицо, что его страна в 2022 году согласилась в рамках соответствующего решения Совета ЕС отклонять приглашения об участии в любых политических мероприятиях в РФ, пишет «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По ее словам, Кремль использует чествование окончания Второй мировой войны, чтобы оправдывать полномасштабное вторжение в Украину, и члены Евросоюза не должны участием в параде придавать этому легитимности.

Напомним, в октябре прошлого года глава словацкого правительства дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Премьер сообщил, что намерен 9 мая приехать в Москву, а рупор Кремля пообещала ему официальное приглашение на мероприятие.