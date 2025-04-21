Итальянское издание Corriere della Sera, ссылаясь на слова медиков, которые лечили понтифика, заявило, что причиной смерти Папы Римского стал инсульт, информирует «НБН».

Врачи сообщили, что нет никакой связи кончины Франциска, по крайней мере, очевидной, с респираторными проблемами, с которыми он попал в поликлиническую больницу в феврале этого года.

После госпитализации понтифику диагностировали двустороннюю пневмонию. Глава Католической церкви провел в медучреждении 38 дней и вернулся выздоравливать в свою резиденцию в Ватикане.

О смерти 88-летнего Папы Римского сегодня утром, 21 апреля, объявил кардинал Кевин Фаррелл. Соболезнование выразили вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Франции Эммануэль Макрон, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава правительства Испании Педро Санчес и польский премьер Дональд Туск.

Напомним, что в своем рождественском послании Папа Римский призвал Украину и Российскую Федерацию к переговорам для достижения справедливого и прочного мира.