Американский сайт Axios на 100-й день пребывания Трампа у власти опубликовал результаты соцопроса, проведенного беспартийным Институтом исследований общественной религии (PRRI) с 28 февраля по 20 марта, который показал, что глава государства теряет поддержку граждан США.

52% респондентов согласились с утверждением, что американский лидер – опасный диктатор, власть которого нужно ограничить, пока он не разрушил демократию в стране, пишет издание «НБН».

Опрошенные выразили свое недовольство массовыми депортациями, вводом всеобъемлющих пошлин, а также попытками главы Белого дома усилить контроль над университетами и уволить более 100 000 федеральных служащих.

В то же время 81% республиканцев все еще считает президента сильным лидером, который должен получить необходимую ему власть для восстановления величия США.

Как сообщалось, соцопрос КМИС показал, сколько жителей Украины разочаровались в Трампе, который в ходе избирательной кампании обещал быстро закончить развязанную РФ войну.