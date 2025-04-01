По результатам социологического опроса КМИС, проведенного с 12 по 22 марта, жители Украины разочаровались в президенте США Дональде Трампе, и не ждут ничего хорошего от его политической деятельности для их страны.

73% респондентов считают, что президентство Трампа – это плохо для Украины, 19% опрошенных не разделяют их мнение, пишет издание «НБН».

В декабре прошлого года наблюдалась другая ситуация: 54% украинцев возлагали надежды на возвращение Трампа в Белый дом и считали, что его приход к власти будет на пользу их стране. 21% граждан заявил, что президентство республиканца не принесет ничего хорошего Украине.

В марте 2025 года только 3% участников исследования рассчитывают, что американский лидер поможет закончить войну и достичь справедливого мира. 15% украинцев считают, что боевые действия завершатся с некоторыми уступками РФ.

21% респондентов думают, что при Трампе наступит мир отчасти справедливый, отчасти – нет. 32% ожидают несправедливого мира с выполнением некоторых условий Украины, а 22% убеждены, что будет полностью несправедливый мир.

Ранее социологи КМИС рассказали, сколько украинцев согласны на капитуляцию, если Америка полностью прекратит поддержку их страны.