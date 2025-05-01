Американское издание New York Post, ссылаясь на источники, пишет, что в Белом доме недовольны работой Уиткоффа, который ведет прямые переговоры с кремлевским диктатором, информирует «НБН».

По данным СМИ, спецпредставитель Трампа самостоятельно участвует во встречах высокого уровня и даже иногда полагается на переводчиков Кремля, что является нарушением дипломатической процедуры.

На последние переговоры с Уиткоффом 25 апреля российский лидер пришел в сопровождении своего помощника Юрия Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в то время, как американский чиновник появился один без опытных переговорщиков, экспертов или офицеров, благодаря которым он мог бы быть в выигрыше.

Журналисты напомнили, что ранее Уиткофф пытался добиться соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и террористами ХАМАС, однако не достиг успеха.

СМИ пишет, что Трампу нужно было назначить одного опытного в дипломатии человека для переговоров с Киевом и Москвой, а не разделять эти обязанности между Китом Келлогом и Уиткоффом. В результате последний просто занимается передачей точки зрения руководства РФ Вашингтону, став «почтальоном» Путина.

Напомним, Камала Харрис впервые после поражения на выборах публично раскритиковала политику Трампа.