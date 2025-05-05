Лидер американцев сообщил представителям СМИ, что должность советника по нацбезопасности, которую ранее занимал Майк Уолтц, может получить 39-летний замглавы его администрации Стивен Миллер. Трамп назвал чиновника своим фаворитом и «очень ценным человеком» в Белом доме.

Президент временно возложил исполнение обязанностей уволенного 1 мая Уолтца на главу Госдепа Марко Рубио, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее представители Вашингтона заявляли журналистам, что американский лидер не будет спешить с новым назначением, рассматривая ряд кандидатов. Однако сейчас глава государства заявил СМИ, что «собирается назвать кого-то».

Трамп сказал журналистам, что он ожидает, что этот пост будет занят в течение полугода, предположительно Миллером. По его словам, чиновник «косвенно уже имеет такую работу».

Как сообщалось, американское издание узнало причины увольнения Майка Уолтца.