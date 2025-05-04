Как информирует «НБН» со ссылкой на источники The Washington Post, причина вышеописанной отставки — недовольство президента США Дональда Трампа подходом своего экс-советника Майка Уолтца к урегулированию «иранского вопроса».

Исходя из сведений, предоставленных источниками, дополнительный фактор, спровоцировавший увольнение чиновника — не только несогласие с указанной позицией Уолтца, но и слишком тесная координация с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, недовольство администрации США стало особенно заметным накануне личной встречей Нетаньяху и Трампа в Белом доме.

Также, информаторы полагают — Уолтц излишне интенсивно продвигал общую линию с Израилем, открыто поддерживая идею превентивной атаки ЦАХАЛа на Иран.

Таким образом, Уолтц намеревался переориентировать политику США в направлении, не устраивавшем Трампа, и это дошло до президента, который предпринял соответствующие контрмеры.

Следует отметить, что по мнению вице-президента США Джея Ди Вэнса, перевод Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности на работу посла в ООН, является повышением, а вовсе не увольнением.

Ранее мы писали о том, кого Трамп намерен назначить советником по нацбезопасности вместо Уолтца.