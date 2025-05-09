Японский OSINT-исследователь AS-22 выяснил, что на территории страны-агрессора размещают муляжи систем противовоздушной обороны, в частности на Дальнем Востоке, информирует издание «НБН».

Из этого региона комплексы ПВО забирают на запад РФ, размещая макеты ЗРК С-300 или С-400 без РЛС. Таким образом, россияне пытаются показать, что противовоздушная оборона в этой части страны якобы остается на должном уровне.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по имеющейся информации, оккупанты из-за потерь действительно передислоцировали часть комплексов ПВО поближе к европейской части государства-террориста, в частности в порт Усть-Луга, на аэродромы «Энгельс», «Саваслейка» и в Московскую область.

Лейтенант уточнил, что ранее в регионе были размещены 24 пусковые установки ЗРК С-400 и 12 – С-300, сейчас же их количество сократилось.

Ранее британские журналисты выяснили, в каких темпах россияне производят ракеты Х-101 и «Искандер».