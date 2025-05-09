Дипломат, экс-посол Украины в Египте, бывший постпред Украины в Европейском Союзе Андрей Веселовский высказался о визите главы КНР в Москву на 9 мая, назвав главную цель этой поездки, информирует «НБН».

Веселовский в интервью изданию OBOZ.UA заявил, что визит китайского лидера в российскую столицу – жесткий ответ Дональду Трампу на поднятие тарифов до 125%.

Си Цзинпин продемонстрировал американскому президенту, что Пекин может выбрать в качестве главного союзника РФ, если тот не изменит свою политику. Дипломат объяснил, что КНР не намерена мириться с самоуверенностью и безапелляционностью Штатов.

При этом экс-посол отметил, что приезд Си Цзиньпина в Москву еще не говорит о том, что он окончательно сделал выбор, поскольку китайцы относятся к россиянам пренебрежительно. Веселовский предположил, что если бы политика Вашингтона в отношении Пекина была другой, сегодня главы КНР на Красной площади не было бы.

Как сообщали СМИ, глава Белого дома попросил турецкого лидера Реджепа Эрдогана стать посредником в переговорах по Украине.