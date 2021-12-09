Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Аспекты».

Состояние стресса приводит к тому, что в организме человека запускаются сложные химические процессы. Первым делом выделяются такие гормоны, как адреналин и кортизол. Это приводит к выделению жиров триглицеридов, которые являются главным источником энергии организма.

Переизбыток этих жиров приводит к тому, что в организме появляется слишком много «вредного» холестерина, что в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем.

Поэтому врач из Британии Тимоти Легг советует бороться со стрессовым состоянием, чтобы оно не привело к повышенному уровня «вредного» холестерина. При этом рекомендации медика довольно простые. Во-первых, он рекомендует не забывать о спорте, ведь активные физические занятия приводят к выделению в организме «гормонов счастья» — серотонину и дофамину.

Кроме того, медик рекомендует пересмотреть свой рацион питания. Он рекомендует добавить в свою тарелку следующие овощи и фрукты: шпинат, брокколи, бананы и авокадо. Также медик рекомендует употреблять темный шоколад – добавление его в рацион приводит к выработке «гормонов счастья».

К слову, ранее американские и китайские ученые назвали способ, который помогает справиться с плохими воспоминаниями. Они пришли к выводу, что первым делом стоит все-таки обдумать неприятную ситуацию, а затем настроиться на позитивную волну. При этом сон, как способ решения проблемы с негативными воспоминаниями в памяти, они считают не очень эффективным.

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