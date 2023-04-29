Об этом пишет «НБН«.

Способов побороть стресс за несколько минут существует достаточно много, но по большей части это зависит от самого человека, так как все люди индивидуальны и кому-то может подойти один способ, а кому-то другой.

Одним из лучших вариантов для того, чтобы побороть стресс считается прогулка с домашним питомцем, так как они очень позитивно влияют на состояние человека. В случае, если же у вас нет домашнего питомца рекомендуется выпить зеленого чаю. Дело в том, что там присутствует аминокислота, которая помогает человеку успокоиться и расслабиться.

Также врачи заявляют, что подавить чувство стресса может обычная прогулка на солнце, просмотр какого-нибудь смешного видеоролика или прослушивание любимой музыки. Кроме того, помочь снять стресс может и игра с мячом, занятие спортом или же решение головоломки.

Способов снять стресс существует достаточно много и каждый человек может выбрать себе то, что ему больше подходит.

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