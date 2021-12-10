Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на интервью Ганиченко для «РБК-Украина«.



По информации специалиста, наиболее приблизились к выходу из «красной» зоны Винницкая и Хмельницкая области:



«На сегодня буквально каждый «красный» регион может покинуть эту зону. Что не позволяет им покинуть их сейчас? Это коэффициент подтвержденных случаев заболевания — сколько из всех тестов оказались положительными».



Проще говоря, люди не так охотно идут сдавать тест на коронавирус. В большинстве случаев сдают когда уже есть все признаки заболевания, потому и получается, что процент выявленных положительных тестов очень высокий. А это уже не позволяет покинуть «красную» зону:



«Только в Винницкой и Хмельницкой области этот показатель выявленных случаев заболевание не превышает норму. Потому мы ожидаем, что эти два региона в ближайшее время покинут «красную» карантинную зону. Им осталось лишь выполнить граничный показатель госпитализаций».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Укриане.