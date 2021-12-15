Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.



Как уточнил глава профильного ведомства, такая вакцинация может стать доступной уже с нового, 2022 года. Правда, уточнил Ляшко, приоритетом для них остается именно вакцинация пожилых людей и людей из групп риска.



К тому же, дети 5-11 лет должны быть привиты специальной вакциной, которой в Украине пока ещё нет, добавил глава Центра общественного здоровья Федор Лапий:



«В странах, где уже делают прививки детям от 5-ти лет, используют немного другую вакцину. В целом, тот же Pfizer, но там концентрация чуть меньше, именно для детей».



Лапий уточнил, что детям надо колоть в три раза меньшую дозу вакцины, нежели взрослым. Но это не значит, что можно взять вакцину для взрослых, набрать необходимую дозировку и делать укол:



«Нужен отдельный препарат, с необходимой концентрацией. Нельзя использовать ту же вакцину, которую вводят взрослым и подросткам. Эту специальную вакцину нужно подать на регистрацию в Украине. По моей информации, у нас она будет зарегистрирована в начале января».



При этом, Федор Лапий также уверяет, что вакцинация от коронавируса детей не будет у нас приоритетом ведь сперва надо привить людей из групп риска:



«Запретить прививать детей никто не сможет. Но делать активную рекламную кампанию вакцинации детей также никто не будет».

Напомним, ранее мы писали, сколько украинцев не пришли на вторую вакцинацию от коронавируса.