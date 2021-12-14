Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Игоря Кузина.



По данным чиновника, с начала кампании по вакцинации от коронавируса, вторую дозу прививки так и не получили почти 110 тысяч украинских граждан:



«Сегодня обязанность каждого человека — это защита себя и своих родных, сделав прививку от коронавируса. По данным министерства здравоохранения, почти 110 000 украинцев взяли первую дозу вакцины, но так и не пришли в указанное время за второй дозой. Я обращаюсь к этим людям и прошу их прийти на вторую вакцинацию».



Замминистра напомнил о рекомендуемых интервалах между вакцинациями, для различных препаратов, которыми прививают в Украине:



Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день

Moderna – 28 дней

CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 дней

Oxford/AstraZeneca – 28 дней

В Минздраве напомнили также, что по данным за август-октябрь 2021 года, у непривитых лиц риск госпитализации с COVID-19 в 5 раз выше, а риск умереть от коронавируса — в 9 раз выше.

Напомним, ранее глава Миздрава рассказал, сколько украинцев уже привиты от коронавируса.